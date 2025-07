Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino va aprovar ahir durant la sessió del consell de comú un suplement de crèdit de 700.000 euros per ampliar les voreres de la zona de la Clota Verda. Es tracta d’un pla que forma part d’un projecte per transformar i dignificar aquesta zona que inclou, a més, enjardinar l’àrea i millorar el pas tot creant un únic sentit de circulació amb la possibilitat de sortir només per una part, per millorar-ne l’accessibilitat.

L’ens parroquial vol crear un sentit únic de circulació

“Amb el sentit únic, volem millorar la seguretat i evitar que els vehicles circulin de manera caòtica. El projecte preveu convertir la zona en un espai més per a vianants, amb unes voreres més amples que donaran més prioritat a les persones que a la circulació de vehicles”, va apuntar la cònsol major d’Ordino, a més de detallar que el vial es farà més estret.