Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp ha convocat un concurs públic per adjudicar, per lots, els 14 pisos de lloguer i els 2 locals de l'edifici de la Solana del Pas. Així surt publicat avui en un Butlletí Oficial del Principat d'Andorra extra, on s'exposa que les ofertes s'han de presentar en un sobre tancat on hi ha de figurar el títol del concurs i el nom del concursant, i abans de les deu del matí del 19 de maig.