Estrena del cicle Jardí de Titelles amb un espectacle per reflexionar

El cicle Jardí de Titelles de Sant Julià de Lòria ha arrencat aquest divendres amb la primera de les tres actuacions que s'executaran durant el programa d'enguany. La funció 'Invents', de la companyia La Sola Cia, ha estat l'encarregada d'estrenar la tercera edició del reformulat esdeveniment, que aquest 2025 compta amb un nou nom i una nova ubicació. L'obra d'aquest divendres ha fet una reflexió sobre el futur.

"Farem tres propostes de titelles, unes per fer reflexionar, unes altres per fer volar la imaginació i l'altre per valorar-nos una mica més", ha comentat la cap del Servei de Promoció Cultural del comú de Sant Julià de Lòria, Laura Rogé.

La Biblioteca Comunal de la parròquia ha acollit per primera vegada un espectacle d'aquesta proposta. En les dues primeres edicions, el cicle Temps de Jardí, com s'anomenava el cicle cultural anteriorment, s'havia celebrat en el jardí del museu del Tabac, on la biblioteca va estar situada durant més de dos anys a causa de les obres en el Centre de Congressos Lauredià. "Abans en dèiem Temps de Jardí, ara ho hem transformat en Jardí de Titelles, però ens ha interessat mantenir el nom de jardí per lligar-ho a la primavera i l'objectiu és transmetre els valors socials i el foment de la lectura per això ho vinculem amb la biblioteca", ha explicat Rogé.

La pròxima actuació serà el 30 de maig amb l'obra 'L’arc de Sant Martí i la lluna', de la companyia La Mà de l’Artista; i clourà el cicle l'espectacle el 'Carretó de contes' de la companyia Festuc Teatre, el 20 de juny.

El cicle Jardí de Titelles ofereix un espai màgic i de creació per a tota la família, amb propostes culturals innovadores i accessibles, que promouen la reflexió, l’aprenentatge i la diversió a través del teatre de titelles. Tot i que la proposta va dirigida a un públic infantil, des del comú també suggereixen que els adults no dubtin a acudir-hi. "Recomanem que sigui a partir dels cinc anys, però també acollim públic adult perquè el teatre i els titelles ens fan volar una mica la imaginació", relata la cap del Servei de Promoció Cultural.