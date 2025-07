Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va reduir l’any passat en 2,4 milions d’euros el deute. Així ho va anunciar el cònsol major, Sergi González, durant la sessió ordinària de consell de comú d’ahir, en què es va aprovar la liquidació pressupostària de l’exercici del 2024. La votació va tirar endavant amb el sí de la majoria i l’abstenció del grup de la minoria. Amb aquesta reducció, el deute de l’ens comunal se situa en 14,6 milions d’euros, una xifra que representa el 28,9% del sostre d’endeutament. El conseller de Finances, Joaquim Miró, va afirmar que “la nostra previsió” és acabar “el mandat amb un deute d’uns onze milions d’euros”.

Terrasses del tram entre la rotonda de la Dama de Gel i el pont de París.Diari d'Andorra

“El superàvit es deu a un increment del 5,4% dels ingressos i a una gestió prudent de la despesa” Sergi González, Cònsul major d’Andorra la Vella

De la mateixa manera, González va anunciar que el comú va tancar l’exercici anterior amb un superàvit de 10,9 milions. Segons el cònsol major, aquesta xifra es deu a un increment dels ingressos en un 5,4% –en gran part pel sector de la construcció– i a “una gestió prudent de la despesa comunal”. Tot i així, Miró va relatar que “no són números reals del tot”, ja que “hi ha projectes que no s’han pogut fer durant el 2024, però que estaven ja pressupostats i encaminats”, i que “s’hauran de reconduir el 2025”. Això vol dir que el resultat final “no és de 10,9 milions, sinó de 5,5”. Sense comptar aquests projectes en vies de treball, el comú va executar un 56,3% de la inversió pressupostada.

“L’administració pública no hi és per fer beneficis, sinó per millorar la vida dels ciutadans” David Astrié, Líder de la minoria d’Andorra la Vella

Durant el torn de preguntes, el líder de la minoria, David Astrié, va assenyalar que “una administració pública no hi és per fer beneficis”, sinó que el seu objectiu “ha de ser utilitzar aquests recursos, encara que siguin sobrevinguts, per millorar la vida dels ciutadans”. Segons Astrié, quan un comú arriba a aquest punt té dues opcions. O bé opta per “reduir l’endeutament” o bé “destina aquests diners a sufragar millores de cara al futur”. Astrié va apuntar que “durant la sessió, nosaltres hem mencionat un parell d’inversions que són molt necessàries”, com és el cas “dels aparcaments consolidats”, ja que “ara la majoria són en terrenys llogats”, o “invertir en eficiència energètica”, perquè “tenim una llei de producció que permet la participació pública en determinats projectes”.

Durant el consell de comú també es va aprovar el nou reglament de terrasses del tram del passeig del riu comprès entre la rotonda de la Dama de Gel i el pont de París. Tal com va explicar la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, l’objectiu és una homogeneïtzació en els tipus de colors, materials i en el mobiliari. Mosquera també va incidir en el fet que “volem embellir la zona i generar un entorn més acollidor i accessible” per “enfortir i potenciar la visibilitat del teixit comercial”. González va afegir que els restauradors tindran fins a inici del 2026 per fer les adaptacions pertinents i va especificar que de cara al mes que ve es durà a terme una “batuda” per recordar als restauradors la normativa que han de complir i verificar que es fa servir l’espai estipulat.