Una quarantena de persones han assistit aquesta tarda a la reunió informativa sobre el projecte Balma, que ha impulsat el comú de la Massana adreçat als familiars de malalt de càncer, i que es va presentar el passat dimarts 25 de març. Segons informa l'administració parroquial, s'ha organitzat aquesta primera xerrada "perquè les persones interessades puguin conèixer els objectius i funcionament de les sessions" i decidir si es volen apuntar.

Les sessions, que seran el dia 5 d'abril, 10 de maig, 7 de juny i 21 del mateix mes, a les 10 hores a la Casa Pairal, seran impartides per la coach de vida i empresa, Susana Sánchez. Durant les trobades es donaran "eines a les persones perquè puguin portar millor el procés de malaltia d'un familiar". Les persones interessades que no hagin pogut assistir poden enviar un missatge per WhatsApp al 322 571.