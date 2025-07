Publicat per Agències Ordino Creat: Actualitzat:

El comú d'Ordino ha aprovat aquest dijous durant la sessió del Consell comú un suplement de crèdit de 700.000 euros per ampliar les voreres de la zona de la Clota Verda. Es tracta d'un pla que forma part d'un projecte per transformar i dignificar aquesta zona que inclou, a més, enjardinar l'àrea i millorar el pas tot creant un únic sentit de circulació amb la possibilitat de sortir només per una part, per millorar-ne l'accessibilitat.

"Amb el sentit únic, volem millorar la seguretat i evitar que els vehicles circulin de manera caòtica. El projecte preveu convertir la zona en un espai més peatonal, amb unes voreres més amples que donaran més prioritat a les persones que a la circulació de vehicles" ha apuntat la cònsol major d'Ordino mentre detallava que el vial es farà més estret, amb dos metres a cada costat per a les voreres, i la resta, uns tres metres, serà pel pas de vehicles. "També es faran millores en l'enllumenat, que és un dels aspectes que més problemes ha causat a la zona, i es farà un seguiment de la xarxa de serveis per garantir que tot estigui en bones condicions" ha afegit Coma, qui també ha mencionat que el termini de finalització de les obres és a l'estiu.

Creació d'una zona d'esbarjo per a animals de companyia

Durant la sessió del consell de comú també s'ha anunciat la creació d'una zona d'esbarjo per a animals de companyia a Sornàs, on s'habilitarà un terreny bastant gran amb zones on es podrà deixar anar els gossos lliurement. "Hi haurà elements com objectes per saltar i córrer, així com bancs perquè els propietaris puguin gaudir de la zona mentre els seus animals es diverteixen" ha detallat el cònsol menor d'Ordino, Eduard Betriu. També ha explicat que s'haurà de signar un conveni perquè el terreny és propietat d'un Quart.

Denunciat un cas de suplantació d'identitat del logo del comú

A part de l'aprovació dels punts del dia, els cònsols han anunciat que el passat 11 de març van denunciar a la policia un cas de suplantació d'identitat i manipulació de símbols. Més concretament, els cònsols han explicat que es tracta d'una empresa de productes naturals que va rebre un correu fals utilitzant el logo del comú d'Ordino, on se li indicava que els seus productes no complien amb la normativa. "Sembla que l'objectiu de l'incident era, simplement, desprestigiar l'empresa. No es va demanar diners ni cap altre benefici i, per tant, creiem que la intenció era danyar la reputació de l'empresa tot creant dubtes sobre la seva legalitat" ha assenyalat Coma, qui també ha afegit que és un cas aïllat i no sembla ser molt greu.