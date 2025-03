El comú d’Andorra la Vella va obrir ahir el concurs per elaborar el pla estratègic i d’oportunitats per renovar el projecte de l’Arc Patrimonial de Santa Coloma, sota l’objectiu d’apropar a la ciutadania la unió dels monuments en un recorregut que es pugui fer a peu, en forma de passejada cultural i paisatgística.

La participació ciutadana serà un dels punts claus del projecte, ja que se’n vol prioritzar la difusió i l’accessibilitat. “És molt important aquesta part de cultura i d’identitat pròpia que neix als carrers i nuclis històrics”, explica la cònsol Olalla Losada.

“La idea no és massificar, sinó poder controlar i adaptar el recorregut a cada visitant” Olalla Losada, Cònsol menor

El concurs, que es va licitar ahir, constarà d’un termini d’un mes per fer les propostes i el comú donarà el resultat del pla estratègic entre el gener i febrer de l’any que ve. El projecte està destinat a empreses i autònoms especialitzats en patrimoni cultural i planificació, i va lligat a la candidatura transnacional que s’està fent amb Espanya i França per entrar a la llista de patrimoni mundial de la Unesco.

Els tres àmbits

En el procés s’hauran de presentar tres documents. El primer és un informe de contextualització històrica que reculli i descrigui els béns que es proposin incloure al recorregut, amb un termini de 60 dies.

En segon lloc, se sol·licita l’elaboració, disseny i implementació d’un pla de participació ciutadana per involucrar els veïns i propietaris dels terrenys que es troben a prop dels monuments. En aquest punt entra, també, la participació d’associacions, entitats i administracions implicades en el patrimoni i departaments comunals com el d’Urbanisme, Turisme, Medi Ambient, Cultura i Patrimoni per poder fer una tasca de manteniment i valorar l’Arc Patrimonial. En aquest cas, el termini és de 140 dies.

Per acabar, el tercer document haurà d’incloure una proposta d’infraestructures i recursos com podria ser un centre d’interpretació per acollir la gent o la millora de la senyalització dels diversos circuits. També s’hi haurà de tenir en compte una dinamització d’activitats adaptades al públic que vagin dirigides, ja que “la idea no és massificar-ho, sinó poder-ho controlar i adaptar-ho a cada visitant”, afirma Losada. Finalment, una estimació dels recursos econòmics que caldrà invertir tant en un primer moment, com les previsions de manteniment per any, amb 260 dies de termini.