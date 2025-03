Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va tancar l’any passat amb un superàvit de 10,9 milions d’euros. Així ho ha anunciat el Cònsol major, Sergi González, durant la sessió ordinària de Consell de Comú d’avui, on s’ha votat l’aprovació dels estats pressupostaris i financers de l’exercici de 2024. La mesura ha tirat endavant amb el ‘sí’ de la majoria i l’abstenció de la minoria.

González ha explicat que aquest superàvit es deu a un increment dels ingressos en un 5,4% -en gran part pel sector de la construcció- i a “una gestió correcta de la despesa comunal”. D’igual manera, González també ha destacat que d’aquesta xifra “només 5 milions del superàvit són reals”, ja que “la resta estan compromesos” en accions com, per exemple, “l’aparcament de Can Rodes, les obres a l’estadi Comunal o l’edifici del Cedre”.

González també ha assenyalat que en el seu primer any de mandat s’ha executat un 56,3% de la inversió pressupostada i que el deute s’ha reduït en 2,4 milions d’euros, situant-se en els 14,6 milions. El cònsol major ha afirmat que “el Comú no gastarà més ara que té superàvit” per una qüestió “de responsabilitat i reserva de recursos” per a futurs “en els que puguin fer més falta”.

Durant el Consell de Comú, també s’ha aprovat el reglament de terrasses del tram del passeig del riu comprès entre la Rotonda de la Dama de Gel i el Pont de Paris. Tal com ha explicat la consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, l’objectiu és una homogeneïtzació en els tipus de colors, materials i en el mobiliari. Mosquera també ha explicat que el Comú no destinarà una partida de diners a sufragar-ho, ja que s’està donant un temps als propietaris per a realitzar l’adequació. La mesura ha estat aprovada tant per la majoria com per la minoria.