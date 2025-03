Problemes tècnics allarguen el termini del concurs dels Pouets

El termini per presentar ofertes per adjudicar la concessió de l’aparcament dels Pouets finalitzava dilluns, però a causa dels problemes tècnics que s’han registrat a la plataforma de contractació del sector públic el comú ha decidit allargar el termini fins demà a la una.

Fonts del comú d’Andorra la Vella van informar que un cop comprovat que la connexió al servei de la plataforma de signatura no funcionava i consegüentment la plataforma de contractació del sector públic no estava donant el servei correctament, i que durant dos dies no s’ha pogut accedir a aquesta plataforma per presentar les ofertes, s’ha pres la decisió d’ampliar el termini de la presentació de les ofertes fins demà.

Cal recordar que en el marc del projecte Recuperem espais públics, la corporació té la voluntat de donar un ús a l’equipament i generar una nova activitat a la zona. Tot i que la finalitat passada de l’edifici fos d’aparcament, en el concurs actual no es limita l’activitat de l’explotació, per la qual cosa els concursants poden presentar propostes alternatives per a altres usos que reactivin l’activitat del barri i de la parròquia. Així doncs, el nou espai es planteja per a un únic ús o diversos. La finalitat del concurs és adjudicar les obres de remodelació i millores necessàries de l’edifici, incloent-hi la redacció dels projectes tècnics i la posterior gestió i manteniment.