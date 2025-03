Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha obert el concurs per a la redacció del pla estratègic i d’oportunitat de l’arc patrimonial de Santa Coloma. Es tracta d’un encàrrec adreçat exclusivament a empreses del país i que s’estructura en tres àmbits d’actuació diferenciats. La cònsol menor, Olalla Losada, i el cap d’àrea de Cultura del comú, Jan Cartes, han presentat avui la convocatòria, en la qual han detallat els requisits i les fases que hauran de seguir les empreses interessades a participar-hi.

El primer pas consistirà en l’elaboració d’un document de contextualització històrica dels béns que es proposen integrar dins del recorregut patrimonial. Seguidament, es procedirà al disseny i implementació d’un pla de participació ciutadana per tal d’implicar la població en la definició del projecte. Finalment, caldrà presentar un document amb les propostes relatives al manteniment, les infraestructures i els recursos, que podria incloure, per exemple, la creació d’un centre d’interpretació, així com un programa de dinamització amb activitats dirigides a diferents públics.

El termini per presentar les propostes s’ha fixat en un mes a partir d’avui, i la previsió és que el projecte es comenci a desplegar a partir de l’any 2026.