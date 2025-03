Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de Canillo ha tret a concurs públic l'execució de les obres per a la millora de la xarxa separativa d'aigües pluvials i residuals del centre de Ransol. El projecte té com a objectiu millorar l'eficiència del sistema de sanejament, reduint la contaminació de les aigües pluvials i evitant sobrecàrregues a l'estació depuradora, segons informa el comú, apuntant que l'execució de les obres inclou la demolició de paviments i voreres als trams afectats, l'excavació en rasa compartida per a la col·locació de les canalitzacions i la gestió de terres i residus segons la normativa ambiental vigent. Paral·lelament, el comú preveu la instal·lació de la xarxa de calor de FEDA Ecoterm, fet que, segons apunta l'ens comunal, l'execució conjunta permetrà optimitzar els treballs i reduir l'impacte en la via pública.

Segons el conseller d’Obres i Embelliment del comú de Canillo, Sebastià Plaza "aquest projecte ens permetrà millorar la gestió de l’aigua i evitar saturacions a la xarxa de clavegueram, especialment en episodis de fortes pluges. Així la xarxa serà més eficient i sostenible".