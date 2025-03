S'allarga fins dijous el termini per adjudicar la concessió dels Pouets per problemes tècnics

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El termini per presentar ofertes per adjudicar la concessió de l'aparcament dels Pouets finalitzava aquest dilluns, però vist els problemes tècnics que s'han registrat a la plataforma de contractació del sector públic el comú ha decidit allargar el termini fins a aquest dijous a les 13 hores.

Així, des del comú s'informa que un cop comprovat que la connexió al servei de la plataforma de signatura no funcionava i per conseqüència la plataforma de contractació del sector públic no estava donant el servei correctament, i que durant dos dies no s'ha pogut accedir a aquesta plataforma per presentar les ofertes, s'ha pres la decisió d'ampliar el termini de la presentació de les ofertes fins al 27 de març a les 13 hores.

Cal recordar que en el marc del projecte 'Recuperem espais públics', la corporació té la voluntat de donar un ús a l'equipament i generar una nova activitat a la zona. Malgrat que la finalitat passada de l'edifici fos d'aparcament, en el concurs actual no es limita l'activitat de l'explotació, per la qual cosa els concursants poden presentar propostes alternatives per a altres usos que reactivin l'activitat del barri i de la parròquia. Així doncs, el nou espai es planteja per a un únic ús o diversos, en funció de les propostes del licitador.

La finalitat del concurs és l'adjudicació de les obres de remodelació i millores necessàries de l'edifici, incloent-hi la redacció dels projectes tècnics i la posterior gestió i manteniment.