Més excursionistes al parc del Comapedrosa

El refugi del Comapedrosa va registrar l’any passat 1.821 pernoctacions i va servir 3.150 àpats. Segons la memòria anual del 2024 del parc natural del Comapedrosa, la freqüentació d’excursionistes va augmentar a les zones del camí del Coll de les Cases (2,48%), el camí del Pla de l’Estany (6,45%) i el camí de la Portella de Sanfons (13,75%). El recorregut més freqüentat va ser el circuit interpretatiu, que en total va registrar 45.577 persones. El pas màxim es va detectar el 7 d’agost, amb 848 persones. També presenta una elevada afluència el camí del refugi, amb 23.983 persones.

La memòria anual assenyala, a més, que el camí de les Carboneres, que es va recuperar l’any anterior, ha aconseguit atraure els visitants i ha esdevingut la porta principal d’entrada al parc natural del Comapedrosa. L’estiu passat s’hi va començar a construir una carbonera interpretativa, que aquesta primavera s’acabarà d’enllestir amb diversos elements informatius. “Una de les nostres línies de treball és posar en valor els oficis antics lligats amb el territori. Per això, continuarem donant a conèixer el funcionament de les antigues carboneres amb activitats com, per exemple, la que vam fer durant la Pitavola, que tan bona acollida va tenir”, remarca el cònsol menor, Roger Fité.

A part de la nova carbonera, el 2024 també es va instal·lar un ecocomptador al nou camí per conèixer-ne la freqüentació. A més, es va portar a terme una gran campanya de senyalització a les diverses entrades del parc per potenciar-ne la imatge pública i millorar les indicacions d’accés a l’espai protegit.

L’òrgan rector del parc valora positivament aspectes com ara l’aposta pel sector primari. D’una banda, la transhumància, amb la presència de 1.200 ovelles a les pastures de la zona del refugi del Comapedrosa, que se suma al bestiar boví i equí que peix a les muntanyes massanenques durant els mesos d’estiu. D’altra banda, la instal·lació d’arnes per produir mel, donada la importància de les abelles per a l’ecosistema del parc.