El comú reitera la voluntat d’impulsar el carril bici

El cònsol major d’Andorra la Vella, Sergi González, va reiterar ahir la voluntat de l’actual majoria de donar un impuls definitiu perquè la parròquia pugui comptar “sí o sí” amb un carril bici. “Pedalejarem per fer-lo possible”, va respondre González a preguntes dels mitjans de comunicació sobre la predisposició de materialitzar en aquest mandat aquesta via per a bicicletes. I és que el cònsol major va posar en relleu que “fins ara no s’ha apostat” realment per fer possible aquest carril, ja que s’han fet “experiments” però no una veritable via amb “un inici i un final” i amb seguretat perquè el puguin fer servir famílies o les persones per anar a treballar i “no tan sols esportistes”.

D’aquesta manera, González, que va concretar que a hores d’ara no hi ha res encara concret i tangible, va remarcar que tenen “entre cella i cella” aquest projecte. D’aquesta manera, va expressar la “molt bona predisposició” que també ha mostrat l’executiu per poder impulsar aquest carril. De fet, hi ha prevista una reunió amb Mobilitat a mitjan abril per mirar de posar fil a l’agulla a aquesta acció. En aquest sentit, el mandatari va explicar que aquest treball per al disseny del carril anirà molt lligat al pla de mobilitat interna i també al pla d’urbanisme, que precisament ara està en fase de revisió.

González, a més, va reivindicar la feina que s’està duent a terme per a una mobilitat sostenible apostant, per una banda, per la “conscienciació, la pedagogia” i, per l’altra, perquè quan la gent surti al carrer es pugui realment trobar “una ciutat amable per al ciclisme”.