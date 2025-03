Un cap de setmana carregat de bàsquet i cultura a Sant Julià

El president de la Federació de Bàsquet, Joaquim Tomàs, la cònsol menor, Sofia Cortesao, i el soci de Five Media, Roger Espuga, durant la presentació del Laurèdia 3x3 & Five Fan ZoneR.S.

Sant Julià de Lòria serà una festa del bàsquet el cap de setmana el 5 i 6 d'abril. El comú de Sant Julià, la Federació Andorrana de Bàsquet i l'empresa Five Media han unit forces per organitzar l'esdeveniment Laurèdia 3x3 & Fan Five Zone, una jornada que acollirà tornejos de 3x3 de bàsquet i alhora activitats populars per dinamitzar la parròquia. Aprofitant que la parròquia serà la seu de la vuitena jornada de LaLiga 3x3, el campionat espanyol, la corporació executarà activitats alternatives com l'organització d'un torneig popular del mateix esport per a persones a partir de quinze anys, a més d'espectacles d'animació, actuacions de diferents entitats culturals o tallers per la canalla a la plaça de la Germandat.

Dissabte a les dotze del migdia el Lauesport rebrà els millors tretze equips espanyols de la LaLiga 3x3, en el que serà la vuitena jornada del campionat espanyol d'aquesta modalitat. "És una cita important pel bàsquet del país", ha definit el president de la Federació Andorrana Andorrana de Bàsquet, Joaquim Tomàs. A la competició també hi haurà presència andorrana, la qual cosa el màxim responsable de la Federació considera que la cita servirà per preparar els Jocs dels Petits Estats de les seleccions nacionals del país. El llarg del dissabte i el diumenge s'aniran disputant partits, amb el darrer dia, la disputa de la fase final durant tot el matí.

Lluny de quedar-se en un torneig competitiu, el comú ha volgut aprofitar l'ocasió per convertir el campionat en una festa que serveixi per dinamitzar la parròquia i mostrar els visitants tot el que hi ha a Sant Julià de Lòria. "Dintre d'aquestes jornades la voluntat del comú també és donar visibilitat altres coses que passen a la parròquia i, en aquest cas, el matí del dissabte tenim la segona edició de la trobada infantil intercultural", ha destacat la cònsol menor, Sofia Cortesao. En aquest sentit, s'executaran actuacions de l'Esbart Laurèdia, dels Petits Cantaires Lauredians, la colla Gegantera de Sant Julià i també la Colla Gegantera d'Andorra la Vella a la plaça de la germandat. "Ens ajuda a potenciar mútuament i crear aquestes sinergies que el que fan és enriquir i que les persones que ens vinguin a visitar amb motiu d'aquest campionat s'emportin també tot el que fem a la parròquia i vegin el teixit associatiu que tenim", ha relatat Cortesao.

La cosa no acabarà aquí perquè l'empresa Five Media -una marca de roba del país, organitzadors d'esdeveniments i creadors de continguts-, organitzaran la part Fan Five Zone, tot un reguitzell de propostes pensades per a tots els públics que "combinaran activitats populars i esport", ha esmentat el soci de la companyia, Roger Espuga. Per una banda, organitzaran un torneig popular de 3x3 a la plaça de la Germandat per a persones a partir dels quinze anys i també concursos de triples i habilitats, el més pur estil NBA. A més, hi haurà premis pels guanyadors d'aquests concursos per a cada categoria (Infantil, fins als dotze anys; Júnior, de 13 a 17; i Sénior, a partir dels 18). La competició popular arrencarà dissabte a les deu del matí i s'allargarà fins diumenge a la tarda amb la final.

Per l'altra banda, hi haurà tallers de maquillatge i de manualitats, actuacions musicals, danses, exhibicions de gimnastes o un pòdcast en directe que no s'ha volgut revelar qui serà el convidat perquè és tota una sorpresa. "La nostra intenció, juntament amb el comú, era incloure totes les entitats per fer parròquia", ha comentat Espuga, que ha agregat: "Volem que sigui un punt de trobada per qualsevol persona perquè serà una jornada popular que vincula l'esport". Tal com han explicat des de Five Media, al llarg de la setmana aniran desvelant i explicant més en detalls sobre el que executaran.

"Volem que sigui una jornada que la gent s'ho passi bé, la recordi i segur que entre el bàsquet i les activitats paral·leles faran gaudir la gent i serà una jornada inoblidable", ha manifestat Tomàs. Des de la federació basquetbolista també volen que l'esdeveniment serveixi per visibilitzar el bàsquet en format de 3x3, ja que després dels Jocs dels Petits Estats alguns jugadors i jugadores de la selecció es retiraran. "Intentarem que hi hagi la part popular i oberta a tothom i que ajudi a crear aquest cultiu pel dia de demà de tenir jugadors i jugadores", ha declarat el president, que ha afegit: "Necessitem que vingui relleu i això segur que ens ajudarà molt".