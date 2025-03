El servei de circulació d'Encamp es trasllada al nou edifici del parc de l'Ossa

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El servei de circulació i atenció ciutadana d'Encamp es traslladarà al nou edifici del parc de l'Ossa, a partir del dimecres 26 de març, quan els ciutadans ja es podran dirigir a les noves dependències. Les instal·lacions s'ubiquen a l'avinguda Príncep Benlloch, construïdes especialment per acollir aquesta unitat. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha assenyalat que és una "millora tant per la ciutadania com per al propi servei", ja que la seva ubicació "facilita l'accés a les instal·lacions i la mobilitat dels agents".