Problemes tècnics ajornen els canvis a la PK

El projecte per transformar la targeta PK en una mena de moneder amb què també es podrà pagar als parquímetres de zones verdes i blaves s’ha endarrerit per problemes tècnics, segons va explicar aquesta setmana a l’agència ANA el conseller de Circulació i Aparcaments del comú d’Andorra la Vella, Xavier Surana. En una entrevista amb el Diari l’octubre de l’any passat, el mandatari va apuntar que el sistema es posaria en marxa abans de final d’any.

Amb la nova PK, les persones que ho desitgin podran recarregar aquesta targeta amb diners i, per tant, no serà necessari que facin el pagament als parquímetres amb targeta bancària. I, aprofitant que s’han de fer aquests ajustaments, el comú vol aprofitar-ho per impulsar “altres avantatges”. Tal com detalla Surana, aprofitant el treball que estan fent diverses empreses per poder implementar el moneder a la PK s’ha pensat a mirar d’oferir “més beneficis” a aquells que la tinguin per potenciar aquest sistema. Així, es vol que es faci servir no només als aparcaments amb barrera, sinó també a les zones verdes i blaves, i que ofereixi “beneficis molt interessants” que suposin un “estalvi important” per als ciutadans.

Actualment hi ha unes 20.000 targetes PK i el que es vol és també aprofitar el treball que s’està duent a terme per comprovar quines són realment actives, amb la qual cosa es faran depuracions per posar també aquestes dades al dia.

Els parquímetres, instal·lats l’estiu del 2022, només admeten el pagament amb targeta de crèdit o mitjançant l’aplicació per a telèfons mòbils del comú. Tampoc accepten les targetes PK. La decisió va aixecar polseguera, sobretot entre els col·lectius, com el de la gent gran, encara acostumats a fer la majoria de pagaments en efectiu. Com que la PK pot recarregar-se amb monedes i bitllets, a partir dels propers mesos tothom qui disposi d’aquest abonament podrà pagar als parquímetres sense haver de recórrer a mitjans digitals.

EL PROJECTE

1. LA PK S'AJORNA PER PROBLEMES TÈCNICS

La transformació de la PK en una targeta amb què també es podrà pagar als parquímetres de zones blaves i verdes s’endarrereix per problemes tècnics.

2. PAGAMENT SENSE TARGETA BANCÀRIA

Les persones que ho desitgin podran recarregar la PK amb diners en efectiu i no caldrà que facin el pagament amb la targeta bancària.

3. DEPURACIONS PER POSAR EL REGISTRE AL DIA

El comú revisarà els registres de la PK i hi farà depuracions per posar al dia les dades. Actualment en disposen unes 20.000 persones.