La Llacuna acull el festival Tous en selle

Fa cinc anys que va néixer a París el festival Tous en selle, una cita que projecta films que giren al voltant del món de la bicicleta i que aquest any arriba també a Andorra la Vella, que esdevé d'aquesta manera, una de les més de trenta seus que ja suma l'esdeveniment. Tal com ha posat en relleu el cap d'àrea del Bici Lab Andorra, Eduard Tarrés, aquest divendres es podrà gaudir de "set petites joies" que tracten "temàtiques molt diverses" que van des dels reptes esportius a la integració social passant pels viatges, tant els interiors com els exteriors. El públic en general podrà gaudir d'aquestes projeccions de manera gratuïta a partir de les set de la tarda a la Llacuna, però durant la jornada de divendres 280 escolars assistiran als tres passis que es faran.