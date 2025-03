González reitera la voluntat de donar un impuls definitiu al carril bici

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cònsol major d'Andorra la Vella, Sergi González, ha reiterat aquest dilluns la voluntat de l'actual majoria de donar un impuls definitiu perquè la parròquia pugui comptar "sí o sí" amb un carril bici. "Pedalejarem per fer-lo possible", ha respost González a preguntes dels mitjans de comunicació sobre la predisposició de materialitzar en aquest mandat aquesta via per a bicicletes. I és que ha posat en relleu que "fins ara no s'ha apostat" realment per fer possible aquest carril, ja que s'han fet "experiments" però no una veritable via amb "un inici i un final" i amb seguretat perquè el puguin fer servir famílies o les persones per anar a treballar i "no només esportistes".

