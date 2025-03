15 projectes per dissenyar les colònies d'Engolasters

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Escaldes ha rebut una quinzena de propostes per a la concepció, disseny, distribució i optimització dels espais i els entorns d'Engolasters per a destinar-los a casa de colònies i a l'organització d'activitats de lleure amb pernoctació per a tots els públics. Els sobres s'han obert aquesta tarda i ara se'n valorarà la viabilitat, la funcionalitat i l'originalitat. La cònsol major ha recordat que ha estat un procés obert a tota la ciutadania i ha valorat molt positivament la participació que hi ha hagut i que permetrà "que el projecte sigui una mica de tothom en un espai excepcional". El concurs preveu tres premis econòmics de 2.500 euros, 1.500 euros i 1.000 euros respectivament, tot i que el jurat "podrà declarar desert el concurs si considera que les idees rebudes no tenen prou qualitat o rigor."

La proposta guanyadora no condiciona necessàriament el projecte final, informa el comú, apuntant que tots els projectes presentats s'exposaran al públic per tal que la ciutadania pugui fer aportacions i suggeriments. Cal recordar que els espais inclouen les diverses instal·lacions i edificis que FEDA va cedir al comú situats a la zona del Camí Hidroelèctric d’Engolasters, així com els terrenys de la corporació a la zona.