Més de 200 alumnes celebren el final de la temporada de l’escola de neu

L’escola de neu d’Encamp i del Pas de la Casa, impulsada pel comú d’Encamp, va celebrar ahir al matí la cloenda de la temporada 2025 amb diferents activitats lúdiques per als 202 alumnes inscrits enguany i els familiars que els han acompanyat. El conseller d’Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la consellera Edith Quirós van ser presents en la cloenda del Pas de la Casa, on Marot va destacar la “satisfacció per cloure un any més l’escola de neu amb un balanç més que positiu”. La cloenda va comptar amb diverses propostes. A Encamp, els infants van gaudir de jocs per les pistes d’esquí i d’un esmorzar tots junts a la zona de Solanelles. Pel que fa al Pas de la Casa, després de les activitats de joc al sector Grau Roig, els alumnes van compartir un àpat plegats a l’antic espai jove posant en comú les experiències viscudes.