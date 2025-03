Andorra la Vella estudia nous avantatges per a la targeta PK

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella vol que la targeta PK sigui una mena de moneder amb la qual poder pagar no només a les màquines dels aparcaments sinó també als parquímetres. La intenció és que, d’aquesta manera, les persones que ho desitgin puguin carregar aquesta targeta amb diners i, per tant, no sigui necessari que facin el pagament als parquímetres amb targeta bancària. Ja fa un temps que es treballa per implantar aquesta opció, que per motius tècnics s’ha endarrerit una mica. I aprofitant que s’han de fer aquests ajustaments, des del comú es vol aprofitar per impulsar “altres avantatges” lligats a la PK.

Així ho explica el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, que afegeix que “justament” aprofitant que s’està fent aquest treball entre les diferents empreses per poder implementar el moneder a la PK s’ha pensat a mirar d’oferir “més beneficis” a aquells que la tinguin, per potenciar aquest sistema. Així, es vol que es faci servir no només als aparcaments amb barrera sinó també a les zones verdes i blaves oferint “beneficis molt interessants” que suposin un “estalvi important”.

Actualment hi ha unes 20.000 targetes PK i el que es vol és també aprofitar el treball que s’està duent a terme per veure les que realment són actives, amb la qual cosa de manera paral·lela als canvis es faran depuracions per posar també aquestes dades al dia.