Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

La conferència del professor universitari i filòsof Francesc Torralba va fer el ple a la sala d’actes del comú. La xerrada, organitzada per l’associació Marc GG, va tractar com afrontar el dol amb esperança. Torralba recentment ha publicat el llibre No hi ha paraules, que parla de la mort del seu fill Oriol.