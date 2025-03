Publicat per Redacció Sant Julià de Lòria Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià va tancar el passeig Valira ahir a primera hora de la tarda per l’augment del cabal del riu. Van tallar-se els accessos a la zona per seguretat, arran de les pluges intenses acumulades durant tota la jornada. El comú va apuntar que el passeig es reobrirà “tan aviat com es normalitzi la situació”.