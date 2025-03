Canillo impulsa la millora de la xarxa d’aigua amb una inversió de 900.000 euros

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

En el marc del Dia Mundial de l’Aigua, el Comú de Canillo reafirma el seu compromís amb la gestió eficient i segura dels recursos hídrics. La parròquia compta actualment amb una xarxa de 35 km de conduccions i cinc dipòsits de regulació, amb una capacitat total de 5.000 m³, equivalents a 5 milions de litres d’aigua.

Per a l’any 2025, es preveu una inversió de 600.000 € en noves obres destinades a millorar les infraestructures d’aigua potable, residuals i pluvials. A més, es destinaran aproximadament 300.000 € a tasques de manteniment de la xarxa d’aigua potable, reforçant-ne l’eficiència i la durabilitat.

Tots els dipòsits estan equipats amb un sistema de telegestió centralitzat, accessible via web, que permet un monitoratge en temps real dels paràmetres essencials. Aquest sistema inclou alarmes connectades a una central receptora operativa les 24 hores del dia, 365 dies a l’any, garantint una resposta immediata davant qualsevol incidència.

En matèria de seguretat, tots els dipòsits i captacions disposen de càmeres de videovigilància, assegurant un control continuat i prevenint possibles riscos.

Segons el Cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé “amb aquestes actuacions, el Comú reafirma el seu compromís amb la qualitat del servei d’aigua, la seguretat de la infraestructura i la sostenibilitat dels recursos hídrics, vetllant pel benestar dels ciutadans”.

Canillo ha recordat també com està estructurada la seva xarxa comunal d’aigua. Aquesta xarxa es divideix en tres grans ramificacions: la xarxa general, que subministra aigua des de Ransol fins a la part baixa de Soldeu aigües amunt i fins a Meritxell aigües avall; la xarxa de Bordes d’Envalira, que abasteix aquesta zona i la part alta de Soldeu; i la xarxa del Forn, que dona servei a tota la zona del Forn fins a Meritxell i pot també subministrar aigua a Canillo en avall.

Aquesta estructura es nodreix mitjançant cinc dipòsits: el dipòsit de la Coma de Ransol, amb una capacitat de 1.500 m³, és el més important, ja que subministra entre el 50 i el 70% de l’aigua de tota la xarxa; el dipòsit de Sant Pere del Tarter i el de Bordes d’Envalira tenen una capacitat de 500 m³ cadascun; el dipòsit Trencapressions o del Pou del Forn és el més petit, amb 35 m³, i dona servei a la part mitjana i alta del Forn; i finalment, el dipòsit del Peu del Forn, amb una capacitat de 2.500 m³, és el més gran de tota la xarxa comunal. Tres d’aquests dipòsits, concretament el de la Coma de Ransol, el de Bordes d’Envalira i el del Peu del Forn, s’alimenten directament de captacions naturals. A més del subministrament comunal, també existeixen societats de titularitat privada que col·laboren en la distribució d’aigua a la població.

En el marc de la commemoració del Dia Mundial de l’Aigua, s’han organitzat tallers i activitats pedagògiques a diversos espais del comú. A l’Escola Bressol de Canillo s’ha celebrat la segona trobada "Infants per un dia", on els més petits han participat en la pintura de murals amb gel i colorants, la creació de gotes d’aigua decoratives i la plantació de bulbs amb les seves famílies per conscienciar sobre la importància de l’aigua com a font de vida. A l’Esplai, entre el 17 i el 21 de març, els infants han reflexionat sobre l’ús responsable de l’aigua, han creat polseres amb el lema "SÓC AIGUA" i han elaborat murals i jocs per identificar bones pràctiques.

Al Punt Jove, els joves han expressat les seves reflexions amb dibuixos i frases als vidres, han creat núvols casolans per entendre els estats de l’aigua i han fabricat filtres d’aigua amb materials reciclats. Finalment, al centre Com a Casa, els usuaris han pintat gotes d’aigua personalitzades amb missatges de sensibilització, posant en valor el paper de les accions quotidianes en la protecció del medi ambient i la cura d’aquest recurs essencial.