Mobilitat estudia mantenir els dos sentits a la Unió mentre durin les obres de FEDA

Víctor González Andorra la Vella

El departament de Mobilitat del Govern i els comuns d'Andorra la Vella i Escaldes-Engordany estudiaran en les pròximes setmanes si és viable mantenir els dos sentits de circulació al carrer de la Unió mentre hi estiguin en marxa les obres de prolongació de la xarxa de calor i fred, impulsades per FEDA Ecoterm. Segons van confirmar al Diari fonts coneixedores dels fets, els treballs –l'obertura d'una rasa al paviment per poder instal·lar les canonades– començaran d'aquí a un mes, just després de la Setmana Santa, i s'allargaran uns dos mesos. El projecte inicial consistia a construir una galeria de serveis, fet que comportava una durada més llarga de les obres: com a mínim, vuit mesos. En qualsevol cas, els treballs no tindran més afectacions en la circulació.