La justícia decidirà quin serà el futur de Les cases dels Vilars

El dictamen de la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) sobre el projecte immobiliari anomenat Les cases dels Vilars és clar. L’organisme encarregat, entre altres funcions, de resoldre els recursos interposats contra els comuns en matèria d’urbanisme ha conclòs que la llicència de construcció per a la promoció de luxe està caducada. Un portaveu dels propietaris van afirmar que no comparteixen el parer de la CTU i va confirmar que ja preparen un recurs per recórrer contra la decisió a la justícia. El conflicte es dirimirà als tribunals.

Amb aquesta decisió, la CTU dona la raó al comú d’Escaldes-Engordany. La corporació sempre ha defensat que Les cases dels Vilars no pot rebre la llicència d’ús perquè la modificació feta al bloc B (tres de les nou cases que conformen el conjunt) va ser prou important perquè s’hagués d’aplicar el pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP) del 2021 i no el del 2018, tal com reclamen els propietaris dels immobles. El comú insisteix que l’obra final té poc a veure amb el projecte inicial. En cas que s’apliqués la regulació urbanística del 2021, caldria enderrocar alguna casa de la promoció per no sobrepassar la superfície mínima exigida, més alta en el pla encara vigent que no pas en la normativa anterior.

La cònsol major escaldenca, per la seva part, va afirmar que la valoració que fa el comú de la resolució de la CTU és “satisfactòria”, ja que conclou que “clarament” la llicència estava caducada. “Em sap molt greu la situació que viuen totes les persones perjudicades, però el nostre rol és que es compleixi la llei. Les normes es fan per a tothom i seria molt injust que només alguns les respectin i els altres no. Aquesta és l’obligació d’una administració”, va apuntar ahir la mandatària en la roda de premsa posterior al consell de comú.

Gili va recalcar, en definitiva, que el comú “ha fet la feina que correspon” perquè al final del procés de construcció de la promoció l’obra no s’ajusta a la llicència aprovada al començament. Les cases no disposen de la llicència de primera ocupació i, per tant, no hi pot viure ningú.

El conflicte pel projecte de Les cases dels Vilars va començar el setembre del 2023, quan els promotors van presentar al comú la sol·licitud de llicència de primera ocupació. El comú va mantenir el silenci administratiu durant 14 mesos i el desembre del 2024 va emetre una resolució negativa. L’argument principal en contra de la concessió del permís va fonamentar-se en el fet que durant la construcció van fer-se modificacions substancials en el projecte inicial. Uns canvis, afegia, incompatibles amb el POUP del 2021. Els propietaris i els promotors, per contra, consideren que cal aplicar la normativa del 2018, ja que les modificacions no alteren els paràmetres urbanístics essencials establerts inicialment.

Aquesta situació va fer que els afectats presentessin al·legacions contra el comú a la CTU. Mentrestant, van passant els mesos i les nou cases, amb un cost superior al milió d’euros, no poden ser habitades. Tot apunta que en passaran molts més.