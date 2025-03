Encamp celebra la poesia i el poder de la paraula amb un espectacle de Marc Parrot

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

Encamp no és aliè a la resta del món i, aquest divendres, en honor al Dia Mundial de la Poesia, també ha volgut dedicar el seu particular homenatge a aquest art tan especial per recordar el poder de la paraula. Una jornada organitzada conjuntament entre la corporació encampadana i el Govern, que ha tingut lloc a la Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp, i que ha comptat amb la visita especial del compositor, productor i cantant català Marc Parrot, qui ha presentat l'espectacle 'Lletra i Música'. "És un concert especial que he preparat per a aquest dia, basat en una selecció de cançons que m'han acompanyat des de petit o que conec des de ben jove perquè eren discos que posaven els meus pares a casa. I, evidentment, són cançons compostes per diferents autors a partir de poemes", ha explicat Parrot minuts previs a l'espectacle.

Durant la vetllada, Parrot ha estrenat una cançó basada en un poema de Joan Vinyoli creat especialment per a l'ocasió i també ha interpretat tres cançons pròpies que, segons ha explicat, tenen una relació especial amb la poesia: 'Misteriosament Feliç', inspirada en el poema homònim de Joan Margarit, i dos poemes més del seu llibre 'Cançons Impossibles'. "Crec que escoltar cançons de cantautors com Raimon, que cantava Ausiàs March, o el Serrat, o Els Setge Jutges que musicaven poemes, em va marcar. Quan vaig començar a dedicar-me a fer cançons, vaig voler que tinguessin un contingut interessant a les lletres, o almenys ho intento", ha comentat Parrot. "Això em va apropar cada cop més a la poesia, tot i que distingeixo entre poetes més musicals i altres que són més contundents, menys formals i més difícils de musicar", ha afegit el compositor.

La poesia i la música, doncs, s'han donat la mà en un espectacle en què Parrot ha explorat la seva connexió amb la poesia a través de cançons i poemes musicats. A més, la vetllada -que ha començat amb la lectura del poema 'Desamor' de Josep Maria Llompart- també ha comptat amb la lectura de poemes per part de voluntaris i aprenents de català del Servei de Política Lingüística i alumnes del col·legi María Moliner, que han recitat textos premiats en el Concurs de Poesia Miquel Martí i Pol.