La conferència sobre com afrontar el dol amb esperança aplega 300 persones

La conferència del professor universitari i filòsof Francesc Torralba va fer el ple a la sala d'actes del comú d'Escaldes, aplegant prop de 300 persones. La xerrada, organitzada per l'associació Marc GG, amb la col·laboració del comú escaldenc, va tractar com afrontar el dol amb esperança. Torralba, que recentment ha publicat el llibre 'No hi ha paraules' sobre la mort del seu fill Oriol, va declarar que "la mort d'un fill en plena joventut és una situació límit que et deixa l'ànima esqueixada" i com a conclusió va comentar que "vaig tenir la fortuna de viure amb l'Oriol el darrer dia de la seva vida. És un regal que sempre quedarà dins el meu cor".

La presidenta de l'associació, Rosa Galobardes, ha agraït l'assistència nombrosa i ha recordat que l’associació està a la disposició de qualsevol persona que vulgui comptar amb un acompanyament si està passant per un procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat.