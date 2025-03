LAUesport organitza el Repte Rebuf pels ciclistes

Els participants hauran de registrar diversos paràmetres per assolir els diferents nivellsComú de Sant Julià de Lòria

LAUesport presenta el Repte Rebuf, un desafiament pels ciclistes que tindrà lloc del 21 de març al 21 d'abril. Durant aquest temps, els participants hauran de pedalar i registrar els paràmetres establerts per assolir els diferents nivells del repte. El primer d'aquests, sota el nom Repte Certers, consistirà a completar 10 hores de pedaleig amb un recorregut total de 100 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.000 metres. El segon serà el Repte La Rabassa, amb 20 hores de pedaleig, i una distància de 300 quilòmetres i un desnivell positiu de 3.000 metres. Per últim, el Repte Gallina, on s'han d'assolir 30 hores de pedaleig i recórrer un total de 500 quilòmetres amb un desnivell positiu de 5.000 metres. Les inscripcions ja estan obertes presencialment a Lau esport o a través de la seva web.