L’adaptació al canvi climàtic, a la 4a Jornada de l’energia

Com ens adaptem al canvi climàtic? Aquesta és la reflexió que posa sobre la taula Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA) per a la 4a Jornada de l’energia i les ciutats sostenibles.

L’esdeveniment, que se celebrarà dijous 3 d’abril a Sant Julià de Lòria, comptarà amb diferents taules rodones per tractar una de les problemàtiques més cabdals a les quals s’enfronta actualment el planeta Terra, el canvi climàtic. De la crisi climàtica a l’acció: com ens hi adaptem és el lema escollit aquest any per la companyia elèctrica, ja que és un “repte que preocupa les empreses i les administracions i depèn de nosaltres, de com ens hi adaptem”, va destacar ahir al matí el director general de FEDA, Albert Moles, durant la presentació del programa de les jornades.