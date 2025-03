El comú contractarà un gestor de la fauna urbana

Publicat per

El comú d’Andorra la Vella contractarà un professional perquè s’encarregui de la gestió de la fauna urbana de la parròquia, com ara les colònies de gats, de coloms i de rosegadors, “mitjançant mètodes ètics i sostenibles”. Segons van apuntar fonts de la corporació, es tracta d’una figura que no existia fins ara. L’acció s’emmarca en el pla de millora de la higiene.

La voluntat del comú amb la incorporació d’aquesta nova figura, van afegir aquestes fonts, és fer d’Andorra la Vella una parròquia més neta i reforçar l’àrea de Gestió d’Higiene i Salubritat Pública. El contracte és temporal i tindrà una durada màxima de dos anys.

Aquest lloc de treball correspon al 80% de la banda del grup funcional C, nivell 5, del sistema de classificació del cos general del comú d’Andorra la Vella, amb una retribució mensual bruta de 1.774,32 euros, segons detalla l’edicte de convocatòria del procés de selecció, publicat al BOPA.

Per presentar-s’hi, cal que els aspirants es descarreguin les bases de la convocatòria i la sol·licitud a la pàgina web del comú o recullin aquesta documentació al departament de Gestió de Talent i de Persones, situat a l’edifici administratiu comunal de Prat de la Creu. Ho hauran de fer abans del 2 d’abril a les tres de la tarda. El concurs és extern i, per tant, no està limitat a candidats que ja treballin al comú.