Bonificacions fiscals per ajudar el petit comerç d’Escaldes

El comú d’Escaldes-Engordany aprovarà avui en la sessió de consell que tindrà lloc a la tarda una ordinació d’ajuts per al petit comerç de la parròquia. Segons va poder saber el Diari, la fórmula triada per la corporació no és la d’ajudes directes als negocis, sinó de bonificacions d’alguns tributs comunals. Dit d’una altra manera, es tracta d’eximir els comerços del pagament d’una part de les seves obligacions fiscals amb el comú i no pas de transferir-los diners.

Qui es beneficiarà exactament d’aquestes mesures? Els que sol·licitin l’ajuda al comú hauran d’acreditar un conjunt de condicions previstes en l’ordinació, pensades per garantir que només els comerços de proximitat hi puguin accedir. Tot i que aquesta publicació no ha pogut accedir al text de l’ordinació i, per tant, no en coneix els detalls, sí que pot afirmar-se que un dels criteris principals que es tindran en compte serà la facturació del comerç.

L’ordinació té la voluntat de donar un cop de mà al petit comerç de la parròquia en un context econòmic que cada vegada és més complicat. No és cap secret que els preus dels locals comercials a la parròquia són dels més elevats del país, tant en el mercat de compravenda com en el de lloguer. El preu mitjà d’un local en venda a Escaldes se situa prop de 5.250 euros per metre quadrat. És a dir, que per un espai de 150 metres quadrats poden arribar-se a pagar fins a 800.000 euros. Pel que fa al lloguer, els preus poden superar els 25 euros per metre quadrat mensuals.

Un quiosc a l’avinguda de les Escoles d’Escaldes.DIARI D’ANDORRA

L’alça del mercat immobiliari comporta un augment de les despeses fixes dels comerços, fet que pot afectar-ne la rendibilitat i, per tant, la viabilitat econòmica. Com que els petits comerciants sovint no poden competir amb les grans marques internacionals, dotades de més múscul financer i, per consegüent, capaces d’assumir lloguers més alts, si l’administració no pren mesures correctores un context d’increment de preus generalitzat de les propietats comercials pot comportar la desaparició de les botigues de barri. L’ordinació que s’aprovarà avui vol contribuir a evitar que els negocis hagin d’abaixar la persiana per aquest i altres motius.

ALTRES AJUDES

En els darrers anys el comú escaldenc ha aprovat altres mesures per donar un cop de mà al teixit comercial de la parròquia. En el marc excepcional de la pandèmia de la covid, per exemple, i amb la finalitat de preservar els llocs de treball i evitar el tancament de comerços, el comú va bonificar el cent per cent de la taxa de radicació per a les empreses que haguessin registrat una caiguda del 35% dels ingressos. També va eximir tots els locals de pagar la taxa de terrasses.

