Ajornada la calçotada popular d'Andorra la Vella per la pluja

El Comú d'Andorra la Vella ha decidit ajornar la celebració de la calçotada popular de Valls a Andorra, prevista per aquest diumenge, 23 de març, a causa de la pluja. Per aquest motiu, l'esdeveniment es trasllada al pròxim diumenge, 6 d'abril, a l'aparcament de Prada Casadet a partir de les 13 hores, segons ha informat el comú aquesta tarda. Per a la jornada, que s'emmarca en l'agermanament entre les dues ciutats iniciat el 1967, els membres de la Societat Agrícola i Secció de Crèdit de Valls, amb la col·laboració de la Confraria d'Escudellaires d'Andorra la Vella, prepararan des de primera hora del matí unes 6.000 unitats de calçots (600 racions). El preu dels tiquets és de 8 euros i es poden adquirir, de manera anticipada, al centre cultural la Llacuna entre les vuit del matí i dos quarts de quatre de la tarda de dilluns a divendres.