Llibre per celebrar els 60 anys d'Ensisa

Les estacions d’esquí encaren la recta final de la temporada amb la convicció que serà tan bona com ho han estat els darrers quatre mesos. “Ha estat una temporada de neu atípica, com feia sis o set anys que no teníem. No va nevar per la Puríssima, però el Nadal, el gener i el febrer han estat molt bons”, va assenyalar ahir en declaracions als mitjans el director general de Grandvalira-SETAP365, David Hidalgo.

La temporada acabarà, si les condicions meteorològiques ho permeten, el 20 d’abril. Hidalgo va anunciar que Grandvalira posarà en marxa una estratègia per atraure clients en les pròximes setmanes, un moment de l’any difícil per a les estacions, ja que el turisme de neu ha de competir amb una oferta molt més àmplia i els turistes no solen pujar tant a la muntanya i trien altres destins.

Les bones xifres del març ja han permès superar el nombre de dies d’esquí venuts de l’any passat, 2,2 milions. “L’objectiu”, va afirmar Hidalgo, “és mantenir-se en 2,5 milions”. Tot i això, el cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, va apuntar que les estacions no tornaran a les xifres “de fa 10 o 15 anys” perquè “creen un caos”, ja que “quan venen 29.000 esquiadors en un dia, tot es col·lapsa”.

Hidalgo, d’altra banda, també va remarcar que Grandvalira té múscul financer per dur a terme noves inversions. Tenint en compte que durant els pròxims anys el canvi climàtic provocarà una caiguda de les precipitacions i una pujada de les temperatures, les inversions més prioritàries per a les estacions consistiran a reforçar la xarxa de producció de neu artificial. A curt termini, Grandvalira també preveu ampliar els productes i els serveis de restauració i renovar els ginys mecànics.

Una de les estratègies que compensa l’aposta per no créixer gaire més en volum de clients és l’increment del preu mitjà. Com s’ha començat a assolir aquest objectiu? Comercialitzant els forfets de manera individual, sense recórrer tant als turoperadors. “L’augment del preu mitjà ha tingut un impacte important en la facturació”, va afirmar Alcobé.