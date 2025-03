La Massana programa un taller per aprendre a fer pa amb massa mare

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana amplia l'oferta d'activitats amb un cicle de cuina adreçat al públic familiar. La primera sessió consistirà en un taller d'elaboració de pa amb massa mare, durant el qual els participants aprendran tot el procés i faran el seu propi pa. El taller anirà a càrrec de Núria Robert, especialista a difondre la tradició d'elaborar el pa de forma artesanal. El taller serà el dissabte, 29 de març, de dos quarts de deu del matí a dos quarts d'una, a la Casa Pairal. En total hi ha plaça per a vuit famílies, formades per un adult més un o dos infants a partir dels sis anys, segons informa el comú, que apunta que el preu de l’activitat és de 25 euros per família i les inscripcions s’obriran a l’app La Massana + a partir de divendres, 21 de març, a les 12 hores.

La consellera d’Educació, Joventut i Esports, Bet Rossell, ha esmentat que "continuem endavant amb l’estratègia de la Massana, Epicentre de la Gastronomia sostenible, un projecte que ja hem implementat al sector de la restauració i que ara volem obrir als infants i les seves famílies".