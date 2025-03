Andorra la Vella impulsa un cicle de xerrades i formacions per al sector comercial

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Una de les necessitats que el sector comercial va palesar en el marc del treball per al pla estratègic 'El comerç és capital' d'Andorra la Vella va ser la de formacions. És per aquest motiu que un cop "escoltades les seves demandes" des de la corporació s'ha decidit impulsar un cicle de quatre xerrades i formacions que arrencaran al mes d'abril i que s'allargaran fins al desembre. Serà l'expert en màrqueting i president de la Boqueria Jordi Mas l'encarregat de fer les quatre xerrades, que aniran seguides de formacions "asincròniques" que aniran a càrrec d'empreses del país. El futur del 'retail', la reinvenció comercial, el client digital i les 7 p's del 'retail' seran els temes que s'abordaran en les conferències, la primera de les quals serà el 26 de març.

Així, el 26 de març tindrà lloc la xerrada ‘El futur del retail: Com transformar la teva botiga’; el 10 de juny arribarà la que porta per títol 'Com reinventar la teva botiga en sis mesos'; el 30 de setembre el tema tractat serà el del client digital i 'Les 7P's del retail' serà la darrera de les xerrades, el 16 de desembre. Segons ha posat en relleu la delegada de Desenvolupament i Assessorament Comercial i Empresarial del comú, Susagna Venable, cada sessió anirà completada amb una formació 'asincrònica' que oferirà la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis, ja que són els que disposen de la plataforma necessària per poder-les oferir. La voluntat és que hi hagi algun tipus de subvenció per als establiments de la parròquia. La partida destinada a aquesta acció, concreten des del comú, és de 15.000 euros.

"Les empreses més grans del món dedicades al comerç són les que dediquen més inversió en formació i això és un valor, que des del comú s'aposti per les ponències i després per desenvolupar, ja que una de les meves inquietuds és que fas la ponència, la píndola d'injecció de vitamina, però es queda allà", ha defensat Mas, que ha afegit que les quatre xerrades estan lligades entre si però també són "capítols independents" en les quals es vol donar "eines" als comerciants perquè pugui veure "de què va el comerç, les tendències de futur i especialment com totes aquestes idees poden "aterrar" és a dir, com les poden materialitzar. Les ponències "ajudaran" els assistents a tenir, per tant, "una línia recta" per poder actuar.

Totes les xerrades es faran entre les dues i les tres del migdia a la sala d'actes de la Llacuna, una mostra més, ha reivindicat el cònsol major, Sergi González, de com es vol adaptar-se a les necessitats dels comerciants, ja que aquesta és la franja que han indicat com a més favorable. Precisament des del sector, la presidenta de l'Associació Eix Central, Montserrat Rodríguez, ha destacat que esperen que "el projecte tingui continuïtat perquè és engrescador" i els professionals en poden treure profit.

El cens comercial, enllestit a l'abril



Andorra la Vella compta amb 1.800 comerços a peu de carrer tal com han concretat Venable i el cònsol major, Sergi González, que ha recordat que el pla estratègic neix de la voluntat d'escoltar "el neguit" del sector. Ha reiterat que es van fer 200 enquestes i que s'han traçat 22 accions, una de les quals és, precisament, la formació. A més, es treballa en l'elaboració d'un cens comercial, ja que s'ha evidenciat que "mancaven dades" i ara s'espera que al mes d'abril es pugui tenir aquest document per tal que doni una "visió global" del sector, per detectar per exemple quins locals estan buits, "les zones calentes"... i que es puguin llavors derivar "accions concretes" segons les zones i les necessitats palesades.