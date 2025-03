Ràmio arrenca el primer semestre amb un curs de supervivència en família

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Creat: Actualitzat:

Ràmio donarà el tret de sortida a les activitats programades per aquest primer semestre amb un curs de supervivència en família. L'activitat es presenta com una experiència "única i immersiva que es desenvoluparà en un entorn privilegiat", segons informen des del comú d'Escaldes-Engordany a la seva pàgina web. La formació es durà a terme el 12 d’abril (entre les nou del matí i les vuit del vespre) i està orientat a les famílies amb infants d’entre vuit i disset anys que podran gaudir d’una jornada d’aprenentatge i diversió en plena natura. L’activitat és la primera d’un conjunt de propostes que es duran a terme a Ràmio des d’ara i fins al mes de juliol pensades a fomentar la connexió amb l’entorn i posar en valor la seva riquesa natural i històrica.

El curs està dissenyat per a deu famílies (màxim 40 persones) i ofereix una oportunitat "excepcional" per aprendre tècniques bàsiques en la supervivència i habilitats per viure en plena natura. Guiats per experts en la matèria, els participants descobriran com desenvolupar autonomia i confiança en un entorn natural, tot fomentant el treball en equip i el vincle entre pares, mares i fills.

Les inscripcions per a participar en el curs de supervivència en família s'han obert aquest dilluns a la pàgina web del comú i el preu de l’activitat serà de 21,48 euros per als adults i 10,72 euros per als infants.