La interconnexió dels dipòsits d’aigua comunals, el 2027

El comú treballa perquè de cara al 2027 el dipòsit d’aigua potable de Sant Julià estigui interconnectat amb els dels quarts d’Auvinyà i Aixirivall per tal de prevenir eventuals problemes en el subministrament d’aigua a conseqüència de la sequera, el deteriorament o qualsevol altre tipus d’avaria. Aquesta actuació, segons va assenyalar el cònsol major, Cerni Cairat, permetrà que “aquests dipòsits tan importants estiguin connectats entre ells perquè es puguin donar servei mútuament en cas que hi hagi cap problema”. Per poder assolir aquest objectiu, cada vegada que la corporació executa una obra d’eixamplament a la carretera de la Rabassa s’aprofita per obrir una rasa i passar nous tubs d’aigua, que seran els que en el futur permetran tenir una connexió completa de la xarxa d’aigua entre el centre del poble i els dos quarts esmentats.