Canillo treu a concurs el servei de manteniment de l'enllumenat públic

El Comú de Canillo treu a concurs públic el servei de manteniment de l’enllumenat públic de la parròquia, centrat, especialment, en la sostenibilitat ambiental i l’eficiència energètica. Les empreses tenen temps per presentar les seves ofertes fins al dia 29 d’abril abans de les 10 hores, informa el comú, tot apuntant que prioritza l'ús de la tecnologia LED per substituir progressivament les làmpades de vapor de sodi a alta pressió i halogenurs metàl·lics, amb l'objectiu d'aconseguir una reducció significativa del consum elèctric i de diòxid de carboni. El servei de manteniment contemplarà també la correcta gestió dels residus generats durant les intervencions, amb protocols específics per al reciclatge de materials i la minimització de l’impacte ambiental. A banda del manteniment preventiu i d'avaries habitual, el nou contracte inclourà un pla de renovació progressiva de les infraestructures d’enllumenat públic amb materials més sostenibles i de menor impacte ambiental, apunta el comú.

El cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé ha esmentat que "amb aquesta iniciativa, Canillo es compromet encara més amb la sostenibilitat i la transició cap a un model energètic més responsable, garantint alhora un servei eficient i segur reduint la contaminació lumínica".