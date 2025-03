10.000 espectadors a l'Hibernation

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Hibernation, el festival de música electrònica celebrat al Pas de la Casa, cita clau per als amants d’aquest gènere, va tancar ahir la setena edició amb més de 10.000 assistents. La xifra és bona –segons la direcció– perquè és pràcticament la mateixa que l’assolida l’any passat, amb la diferència que a l’edició anterior les nits de cartell van ser tres (dijous, divendres i dissabte) i enguany han estat dues (divendres i dissabte). “Estem molt contents amb l’assistència de públic, perquè no podem obviar que el temps no ha estat el millor del món”, va apuntar ahir Ricard Capdevila, director de promoció i punxadiscos, que va assenyalar que “el cartell ha convençut”.