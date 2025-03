Sant Julià tindrà interconnectats el dipòsits d'aigua amb Auvinyà i Aixirivall el 2027

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Amb l'objectiu de prevenir eventuals problemes en el subministrament d'aigua a conseqüència de sequera, deteriorament o qualsevol tipus d'avaria, el comú de Sant Julià de Lòria treballa perquè de cara al 2027 el dipòsit d'aigua potable del poble estigui interconnectat amb els dels Quarts d'Auvinyà i Aixirivall. Aquesta actuació, segons ha assenyalat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, permetrà que "aquests dipòsits tan importants estiguin connectats entre ells perquè es puguin donar servei mútuament en cas que hi hagi cap problema" en el futur.

Per tal d'assolir aquest objectiu, cada vegada que la corporació realitza una obra d'eixamplament a la carretera de la Rabassa s'aprofita per obrir una rasa i passar nous tubs d'aigua, que seran els que en el futur permetran tenir una connexió completa de la xarxa d'aigua entre el centre del poble i els dos Quarts esmentats. De fet, el cònsol recorda que aquesta interconnexió és una de les recomanacions que es desprèn dels estudis de capacitat de càrrega màxima de la parròquia.

A hores d'ara, el comú ha fet pública una nova adjudicació per valor de 19.500 euros per a les millores que s'han de dur a terme a la zona del canal de les Fontanelles, una actuació que té com a objectiu "donar continuïtat a les obres de millora de la seguretat de la carretera de la Rabassa" i aprofitar per passar nous tubs d'aigua per permetre aquesta interconnexió futura.

Precisament, la corporació ja ha executat un seguit de treballs a la corba anterior a la Canal de Fontanelles i, en aquest nou tram que s'adjudica, una altra de les finalitats és eixamplar una carretera "que a data d'avui té molt trànsit". De fet, Cairat explica que, a banda dels veïns dels conjunts residencials d'Auvinyà i Juberri, també és una carretera "d'alt interès turístic", especialment els caps de setmana, per la qual cosa "tenim la necessitat de fer-la més segura". Al mateix temps, s'aprofitarà per substituir les biondes metàl·liques per altres de fusta, "amb la qual cosa també s'embellirà progressivament tota aquesta via secundària".