Millores en un nou tram de la voravia de Fontaneda

El comú ha previst enguany remodelar uns 150 metres de voravia de la carretera de Fontaneda, que encara presenta algunes dificultats d’accessibilitat. Per això, la corporació ha convocat aquesta setmana un concurs públic per dur a terme l’actuació, que s’allargarà des del PK 0+000 fins al PK 0+150. Segons va explicar el cònsol major, Cerni Cairat, la idea és substituir la rajola d’aquest tram de voravia, vistos l’antiguitat i el deteriorament, i substituir-la per una de nova que no rellisqui i serveixi per dotar la zona de més seguretat. A més, el comú també preveu aplicar millores a la calçada, que en algun punt presenta desperfectes. Cairat va posar en relleu que, un cop es faci aquesta actuació, “tota la zona urbana de la carretera de Fontaneda estarà pràcticament acabada al 100%”.