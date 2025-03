Millora de l’aparcament d’Arcalís amb treballs a la galeria soterrada

Publicat per

El comú d’Ordino ha obert un concurs públic nacional per dur a terme la primera fase del projecte de millora de l’entorn de l’aparcament d’Arcalís. Aquesta actuació se centrarà en la reparació del tram inferior de la galeria soterrada de formigó armat, que ha patit deterioraments per acumulació de sediments i filtracions d’aigua.

Els treballs previstos inclouen la retirada de sediments acumulats, la reparació estructural de la galeria mitjançant el sanejament i reposició d’armadures visibles, el segellament de fissures i juntes per evitar filtracions d’aigua i la reposició de formigó a les zones on s’han detectat esquerdes o soscavacions. Aquestes intervencions s’han considerat prioritàries per garantir l’estabilitat i durabilitat de la infraestructura i evitar que el deteriorament avanci cap a altres zones de l’aparcament.

El projecte es licita mitjançant un concurs públic nacional, al qual només poden optar empreses andorranes o unions temporals d’empreses (UTE) formades per entitats del país. Les ofertes hauran de presentar-se a través de la plataforma electrònica de contractació del Govern d’Andorra i es valoraran tant els criteris econòmics com tècnics.

Un cop adjudicat el contracte, l’empresa guanyadora tindrà un termini de vuit setmanes per completar les obres. A més d’aquesta fase inicial, el comú preveu una segona fase del projecte, que inclourà la millora del sistema de drenatge de la carretera CS-380, la substitució de biondes metàl·liques i la reparació dels murs de l’aparcament que presentin desperfectes. Aquestes actuacions formen part de l’estratègia del comú d’Ordino per millorar les infraestructures d’Arcalís i garantir-ne la sostenibilitat a llarg termini, reforçant la seguretat dels usuaris i mantenint la qualitat de les instal·lacions en un entorn de muntanya exposat a condicions climàtiques adverses.

D’altra banda, el Govern ha aprovat el projecte de millora d’un tram de la carretera general 3 (CG-3) a la parròquia d’Ordino, concretament entre el Serrat i el pont del Castellar. L’objectiu és reforçar la seguretat i la conservació d’aquesta via mitjançant diverses intervencions estructurals i d’adequació.

La primera fase del projecte, que afecta un tram de 200 metres entre els punts quilomètrics 19+460 i 19+660, inclou la reparació del mur de maçoneria que sosté la carretera, que es troba en un estat deteriorat amb blocs despresos o inestables. La solució prevista consisteix en l’aplicació d’un morter de reparació a base de calç hidràulica resistent a les sals, amb acabat de junta refosa per garantir-ne l’estabilitat. A més, es construirà una riosta de formigó al cap del mur per canalitzar les aigües pluvials i evitar filtracions que puguin comprometre l’estructura.