L’Empodera’t llança una nova activitat per entrenar-se en IA

La intel·ligència artificial serà la protagonista de la pròxima activitat de L’Empodera’t. En aquest cas, el taller Aplicacions de la IA: introducció amb mòbil o tauleta té com a objectiu ensenyar a les participants com usar la IA per millorar l’organització, la productivitat i la creativitat en la vida quotidiana. La formació, impartida per l’empresa Agile Compass, es presenta com una experiència participativa en què les assistents aprendran a integrar aquestes eines a la seva vida laboral i personal. El taller tindrà lloc el dijous 27 de març, a les 19 hores, a la sala de premsa del comú.