Curs de supervivència en família a Ràmio

Ràmio oferirà un curs de supervivència en família, en el marc de la programació del primer semestre. L'activitat està adreçada a famílies amb infants d'entre 8 i 17 anys amb places limitades fins a 10 grups de convivència. La formació, que es farà el 12 d'abril de 9 a 20 hores, es durà a terme en plena natura, pensades per fomentar la connexió amb l'entorn. Durant el taller s'aprendran tècniques bàsiques en la supervivència i habilitat per viure a la natura. Les inscripcions s'obriran aquest dilluns 17 de març a la pàgina web del comú d'Escaldes, amb un preu de 21,48 euros per als adults i 10,72 per als infants.