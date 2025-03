Circ, pallassos, titelles i música a la Temporada de teatre infantil

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Torna la temporada de primavera de teatre infantil, a finals d'aquest mes de març, amb propostes que inclouen diversos gèneres com el circ, els pallassos, les titelles i la música. Les activitats enceten el 22 de març amb 'L'Adelina i en Hop', de Txo Titelles. El 26 d'abril serà el torn de Marcel Gros amb 'Senzillament... la història més bonica del món', un espectacle de pallassos. La programació clourà amb 'Ad Libitum', de la Companyia Lapso Produccions, el 18 de maig. Una proposta que combina circ i música. Els espectacles es duran a terme al Teatre Comunal, amb entrada gratuïta per als infants i de 4 euros per als adults, excepte 'Ad Libitum', que tindrà un preu de 10 euros per als adults.