Millores en un nou tram de la voravia de la carretera de Fontaneda

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria ha previst aquest any remodelar uns 150 metres de voravia de la carretera de Fontaneda que encara presentava algunes dificultats d'accessibilitat. Per això, la corporació ha convocat aquesta setmana un concurs públic per a dur a terme l'actuació, que s'allargarà des del PK 0+000 fins al PK 0+150.

Segons ha explicat el cònsol major lauredià, Cerni Cairat, la idea és substituir la rajola d'aquest tram de voravia per la seva antiguitat i deteriorament i substituir-la per una de nova que no rellisqui i serveixi per dotar la zona de més seguretat. A més, la previsió del comú és aplicar millores en la carretera, que en algun punt també presenta desperfectes.

Cairat ha posat en relleu que, un cop es faci aquesta actuació, "tota la zona urbana de la carretera de Fontaneda estarà pràcticament acabada al 100%". De fet, ha recordat que, a nivell de voravies, aquest any el comú també preveu remodelar la zona del Trillà més propera al nucli urbà.

El concurs públic per a l'actuació a la carretera de Fontaneda és d'àmbit nacional. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes en sobre tancats al Servei de Tràmits del comú fins a les 13 hores del proper 28 d'abril. L'obertura de les mateixes tindrà lloc a l'edifici administratiu de l'avinguda Rocafort el 30 d'abril a partir de les 9.30 hores.

Paral·lelament, el cònsol ha anunciat la voluntat de reformar la plaça Calonge, que actualment presenta "un problema important de salubritat" a conseqüència dels contenidors soterrats, "que arrosseguen problemes de manteniment des de fa molts anys". La intenció, doncs, és eliminar-los i fer actuacions d'embelliment a la zona, així com, novament, dotar l'espai de més seguretat. "Tant l'actuació de les voravies a Fontaneda, com a la zona del Trillà i a la plaça Calonge van en el mateix sentit", ha declarat.