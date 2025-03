Canillo creix un 4,7% i encapçala l’augment poblacional d’Andorra

Publicat per

La població resident a Andorra continua augmentant i, segons les últimes dades d’Estadística, el país comptava amb 87.486 habitants a 28 de febrer de 2025. Aquesta xifra representa un increment del 2,3% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, amb un total de 1.945 nous residents. El creixement demogràfic s’ha repartit entre totes les parròquies, però destaca especialment Canillo, que ha experimentat la pujada més pronunciada, amb un increment del 4,7% i 272 nous habitants en un any, i ha assolit un total de 6.107 residents.

Encamp ha estat la segona parròquia amb un augment més significatiu i ha sumat 366 residents, xifra que suposa un creixement del 2,8% i situa la població en 13.255 persones. Andorra la Vella, que continua sent la parròquia més poblada del país, ha registrat 551 nous habitants, amb una taxa de creixement del 2,3%, i arriba als 24.698 residents. Aquesta xifra reforça el seu paper com a centre neuràlgic d’Andorra i un dels principals punts d’atracció de nous residents. La Massana també ha experimentat un increment notable, amb 233 habitants més, fet que implica una població total d’11.896 persones i un creixement del 2%. Escaldes-Engordany ha vist augmentar la seva població en 218 persones, amb una pujada de l’1,4%, i arriba als 15.801 residents. Sant Julià de Lòria ha sumat 188 habitants més, amb un augment de l’1,9%, i s’ha situat en 10.158 residents. Finalment, Ordino ha estat la parròquia amb el creixement absolut més baix, amb 117 nous habitants i una taxa del 2,1%, assolint una població de 5.571 persones, i es manté així com la menys poblada del país.

Més enllà de l’increment de residents per parròquia, les dades d’Estadística també reflecteixen com ha evolucionat la població segons la nacionalitat. El creixement més destacat s’ha produït en el grup d’“altres nacionalitats”, que ha augmentat un 9,7% respecte a l’any passat, amb 1.313 persones més. Dins d’aquest col·lectiu, les comunitats argentina, colombiana i peruana han estat les que han registrat el creixement més elevat, amb increments de 379, 352 i 166 residents, respectivament. Pel que fa a les nacionalitats amb més presència al país, la població andorrana ha crescut en 447 persones, un 1,1% més que fa un any. Els residents de nacionalitat espanyola han augmentat en 270 persones, amb una variació de l’1,3%, mentre que la població de nacionalitat francesa ha crescut un 1,9%, amb 73 nous residents. En canvi, el col·lectiu portuguès ha experimentat un descens de 158 persones, equivalent a una reducció de l’1,8%, l’únic grup nacional que ha disminuït en nombre de residents.

Pel que fa a la distribució per edats, el 73,3% de la població es troba en la franja d’entre 15 i 64 anys, i consolida el predomini de la població activa dins del país. Els menors de 15 anys representen l’11,2% del total, mentre que el grup de majors de 64 anys suposa el 15,5%. Aquestes xifres evidencien una població on el pes de la franja laboral continua sent dominant, però amb un percentatge de persones grans que es manté en tendència creixent.