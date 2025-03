Residència artística de l'artista català Muma a Ràmio

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

L’artista Muma ha realitzat una residència artística a Escaldes-Engordany i, més concretament, a Ràmio, en una experiència que li ha permès explorar i captar l’essència del paisatge de la parròquia. En el marc d’un projecte que connecta art i natura al llarg dels Pirineus, Muma ha recorregut diversos indrets de la Vall del Madriu, inspirant-se en la seva riquesa paisatgística i històrica.

Durant la seva estada, l’artista ha visitat la Farga del Madriu i ha recorregut l’Illa passant per Setut, un itinerari que li ha ofert una visió privilegiada d’aquest entorn natural.

L’artista català ha visitat també cal Paleta, on ha pogut aprofundir en la història i l’essència d’Escaldes-Engordany. Aquesta residència artística ha estat una oportunitat per reforçar el diàleg entre l’art i la natura, posant en valor la importància del paisatge en la creació artística. Amb el seu treball, Muma ha aportat una mirada creativa sobre l’entorn andorrà, unint-lo al seu projecte, que recorre els Pirineus des del Canigó fins a la Maladeta.

Muma és al nom artístic de Josep Maria Soler i Casas i és reconegut per la seva obra innovadora i compromesa amb la natura. La seva estada a Andorra ha estat un pas més en la seva trajectòria d’exploració artística, reafirmant el seu interès per la relació entre l’home i el paisatge. La seva residència a Ràmio ha servit per inspirar noves creacions i per enfortir la connexió entre art i territori, deixant una empremta artística en aquest espai de gran valor natural, cultural i patrimonial.